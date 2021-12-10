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40 минут назад

Путин рассказал об отказе Украины от развития экономики

Украина собиралась присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, но передумала. Такое заявление сделала президент России Владимир Путин на заседании ЕАЭС. Совещание транслировал Sputnik.

Путин рассказал об отказе Украины от развития экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы договорились с Казахстаном создать интеграционное объединение, о котором говорили ранее и к которому готовы были присоединиться и Белоруссия, и, кстати говоря, Украина. Но с Украиной не получилось, хотя такие намерения были высказаны ее тогдашним руководством», — сказал Путин.

Украина приготовилась остаться без российского газа

Также в своей речи президент России высоко оценил взаимодействие государств в рамках ЕАЭС в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса и волатильность на глобальных рынках.

«С легкой руки первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева процесс начал развиваться, и сегодня мы чувствуем, что это было сделано абсолютно правильно. В этот сложный период для всей мировой экономики, мы видим, что совместными усилиями в последние годы удалось нарастить взаимную торговлю, несмотря на трудности. За девять месяцев текущего года объем товарооборота между государствами-членами ЕАЭС на 10% превысил аналогичные показания доковидного 2019 года».

Экономика,Нурсултан Назарбаев,Владимир Путин,ЕАЭС,ИА Sputnik,
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