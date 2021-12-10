Путин рассказал об отказе Украины от развития экономики

«С легкой руки первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева процесс начал развиваться, и сегодня мы чувствуем, что это было сделано абсолютно правильно. В этот сложный период для всей мировой экономики, мы видим, что совместными усилиями в последние годы удалось нарастить взаимную торговлю, несмотря на трудности. За девять месяцев текущего года объем товарооборота между государствами-членами ЕАЭС на 10% превысил аналогичные показания доковидного 2019 года».