Польша обратилась к Германии с требованием по «Северному потоку - 2»

Польша потребовала от нового правительства Германии остановки газопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на пресс-конференции по итогам встречи с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Баербок, передает Reuters.

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По словам Рау, прежние правительства ФРГ «в стремлении получить экономическую прибыль пошли на фатальное сотрудничество с Россией» и допустили строительство «Северного потока» и «Северного потока - 2». Из-за этого Европе пришлось столкнуться с рядом угроз.

Глава польского МИД заявил, что Варшава намерена добиваться от новых германских властей закрытия проекта «Северный поток - 2». Он напомнил, что Польша неоднократно указывала ФРГ на вред этого проекта для взаимоотношений двух стран.

Кроме того, Збигнев Рау напомнил, что Варшава все еще ожидает от Берлина репараций за Вторую мировую войну.