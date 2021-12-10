Польша обратилась к Германии с требованием по «Северному потоку - 2»

Польша потребовала от нового правительства Германии остановки газопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на пресс-конференции по итогам встречи с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Баербок, передает Reuters.
По словам Рау, прежние правительства ФРГ «в стремлении получить экономическую прибыль пошли на фатальное сотрудничество с Россией» и допустили строительство «Северного потока» и «Северного потока - 2». Из-за этого Европе пришлось столкнуться с рядом угроз.
Глава польского МИД заявил, что Варшава намерена добиваться от новых германских властей закрытия проекта «Северный поток - 2». Он напомнил, что Польша неоднократно указывала ФРГ на вред этого проекта для взаимоотношений двух стран.
Кроме того, Збигнев Рау напомнил, что Варшава все еще ожидает от Берлина репараций за Вторую мировую войну.
12 декабря новый канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Глава польского правительства уже заявил, что в ходе встречи попытается убедить преемника Ангелы Меркель в том, что «Северный поток - 2» опасен, поскольку Россия может шантажировать им Украину, Польшу и Евросоюз.