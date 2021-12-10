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1 час назад

США обрушили цены на самый продаваемый Россией товар

США повысили прогноз по мировым и внутренним запасам зерна и снизили его в вопросе экспорта, что сразу привело к резкому падению цен на пшеницу. Об этом сообщает Bloomberg.

США обрушили цены на самый продаваемый Россией товар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании отметили, что резкий скачок цен на пшеницу почти до десятилетнего максимум ранее спровоцировала вероятность истощения запасов в разных регионах от Австралии до Северной Америки из-за неблагоприятных погодных условий.

В недавнем же ежемесячном отчете о спросе и предложении (WASDE) Министерство сельского хозяйства США повысило прогнозы по мировым и внутренним запасам зерна, в том числе в производстве сельхоз культур для Австралии, России и Канады, и сократили их по экспорту. Данная информация привела к резкому падению цен на пшеницу.

«Основное давление на США заключается в том, что мы являемся самым дорогим источником пшеницы на мировом рынке. Пока мы это не исправим, наш спрос продолжит страдать», — рассказал Bloomberg аналитик AgriVisor LLC Карл Сетцер.

Отметим, что Россия по-прежнему остается крупнейшим экспортером пшеницы в мире, несмотря на снижение объемов ее продаж за рубеж за последний сезон почти на 25%, составив менее 12 миллионов тонн. В 2020-2021 сельхозгоду РФ экспортировала в общей сложности 38,4 миллиона тонн зерна. Согласно прогнозам Минсельхоза России, за текущий год объем экспорта пшеницы может составить 45-48 миллионов тонн.

Экономика,Минсельхоз,Bloomberg,
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