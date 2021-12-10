Белоусов не исключил новой волны инфляции в мире из-за роста цен на продукты

"Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, [с которой] мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", - заявил Белоусов на международном экспортном форуме "Сделано в России".