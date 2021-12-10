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27 минут назад

Белоусов не исключил новой волны инфляции в мире из-за роста цен на продукты

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил новой волны мировой инфляции в 2022 году из-за роста цен на продукты.

Белоусов не исключил новой волны инфляции в мире из-за роста цен на продукты
Фото: ТАССТАСС

"Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, [с которой] мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", - заявил Белоусов на международном экспортном форуме "Сделано в России".

По его словам, пандемия существенно сдвинула макроэкономические балансы, и точку равновесия мир пока не нашел, свидетельством чему являются инфляционные волны.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2021 года ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,96%.

В ЦБ подчеркнули, что несмотря на замедление прироста потребительских цен в ноябре, показатель все еще находится вблизи максимальных значений последних шести лет.

В новость была внесена правка (13:55 мск) - уточняются заголовок, подзаголовок и лид

Экономика,Андрей Белоусов,Центральный банк России,
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