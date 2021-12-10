Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
41 минуту назад

Reuters: «Белоруснефть» отменила экспорт нефти в Германию в 2022 году

«Белоруснефть» отменила запланированные ранее поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Это произошло после введения Евросоюзом нового пакета санкций в отношении компании. Теперь предполагаемая для экспорта нефть может быть перенаправлена на использование внутри страны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Белоруссия наказала Германию за санкции
Фото: Виктор Драчев / ТАССВиктор Драчев / ТАСС

В ноябре Белоруссия объявила тендер на продажу нефти в Германию в 2022 году, однако компании Royal Dutch Shell было продано лишь часть от запланированного объёма экспорта — около 40 тыс. тонн в месяц, Согласно квартальному графику компании, с октября по декабрь 2021 года поставки в Германию должны были составить 450 тыс. тонн.

Ожидается, что перенаправление нефть на НПЗ Белоруссии приведёт к снижению поставок российской нефти в страну.

Как сообщает Reuters, в Royal Dutch Shell заявили, что компания «соблюдает все соответствующие санкции и применимые законы». В «Белоруснефти» на запрос агентства не ответили.

Ранее Евросоюз ввёл в действие очередной, пятый пакет санкций против Белоруссии, в который вошли 11 юридических и 17 физических лиц. Помимо «Белоруснефти», среди них авиакомпания «Белавиа», белорусский пограничный спецназ, белорусское государственное туристическое агентство «Центркурорт», компании «Гродно Азот», «Белшина», турагентство «Оскартур» и ряд других турагентств и гостиниц. Санкции приняты в связи с миграционным кризисом.

Ранее сообщалось, что белорусские власти приняли пакет ответных мер на западные санкции. Он включает запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, придерживающихся политики ограничений в отношении Минска. Кроме того, были расширены списки лиц, чей въезд в Белоруссию нежелателен.

Экономика,Shell,ЕС,Reuters,
70
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители