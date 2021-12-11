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42 минуты назад

В топливном союзе предрекли рост цен на бензин после Нового года

Бензин и другое автомобильное топливо подорожает в среднем на 15 копеек зимой 2022 года. Такой информацией поделился президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Россиянам предрекли рост цен на бензин после Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Топливо в начале года может подорожать в среднем на 12-15 копеек за литр. Налоговая нагрузка на внутренние поставки вырастет, а на внешние, напротив, станет меньше», — приводит данные издание «Прайм».

Это произойдет из-за повышения акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо, которое должно начаться с января. В свою очередь, корректирующий коэффициент в формуле расчета экспортных пошлин на нефть, наоборот, станет меньше, так что цена бензина на экспорт снизится, пишет Nation News.

С начала года бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 8,5%, об этом свидетельствуют данные Росстата. Однако по итогам 2021 года рост цен на заправках может оказаться все же ниже 8%, так как сейчас оптовая стоимость бензина вернулась к значениям начала года, дополняет RT.

Экономика,Павел Баженов,Росстат,
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