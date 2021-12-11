В 2022 году нескольким категориям россиян увеличат выплаты

В Госдуме рассказали, что в 2022 году в России вырастет размер материнского капитала и увеличится часть социальных пособий и выплат. Об этом сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает URA.RU
«В 2022 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%, опережая инфляцию. В результате поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми», - заявила Бессараб.
Также парламентарий отметила, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал увеличится на уровень реальной, а не прогнозируемой инфляции. Аналогичное изменение коснется пенсионного обеспечения.
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