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1 час назад

Высокие цены на газ добивают тепличное хозяйство Украины

Курс Украины на отказ от российского «тоталитарного» газа не мог не привести к катастрофическим последствиям для страны. Подорожание голубого топлива в Европе нанесло удар по различным сферам украинской экономики, одной из которых стало тепличное хозяйство.

Отказ Украины от российского газа привел к катастрофе в стране
Фото: EPAEPA

Несмотря на самые крупные в мире запасы чернозема, украинский климат не позволяет выращивать овощи зимой в открытом грунте. Но теплицы, в которых свежие огурцы и помидоры растут круглый год, нужно чем-то отапливать и освещать. А денег на это у аграриев нет.

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Как сообщает украинский информационный портал «Главред» со ссылкой на главу ассоциации Теплицы Украины Евгения Чернышенко, крупнейшие тепличные комбинаты страны постепенно останавливают работу. Так, комбинат «Тепличный» в селе Калиновка под Киевом прекратил покупать газ 14 октября, и по мере наступления холодов, имевшиеся у него растения попросту отмерли. При этом предприятие продолжает выплачивать многомиллионную абонентскую плату за подключение к газовым сетям.

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На сегодняшний день стоимость газа для производителей зимних овощей и зелени составляет 43,6 тысяч гривен за 1000 кубометров (около 1600 долларов США). Подорожала и электроэнергия. Киловатт-час для аграриев в ноябре обходился в 5,02 гривны.

«Из-за дороговизны электроэнергии остановились даже цветочные теплицы, которые требуют меньше газа, но много электроэнергии на досветку», — заявил Чернышенко.

По мнению эксперта, до весны доживут лишь небольшие предприятия с пленочными парниками, которые обогреваются углем и дровами. Однако и эти компании испытывают сложности из-за роста цен на альтернативное топливо.

Проблема Украины в том, что подорожал первичный ресурс, так или иначе задействованный практически во всех отраслях народного хозяйства. И теперь экономика страны рушится по принципу домино. Так, еще в конце сентября остановил производство Одесский припортовый завод. Предприятие не в состоянии продать произведенный карбамид, стоимость которого выросла вместе с ценой на газ. Но это означает, что в следующем сельскохозяйственном сезоне на украинские поля вывезут меньше удобрений, что неизбежно отразится на урожайности. И, судя по всему, власти не имеют ни малейшего представления, как справиться со сложившейся ситуацией.

Экономика,ЕС,
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