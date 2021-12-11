Отказ Украины от российского газа привел к катастрофе в стране

Курс Украины на отказ от российского «тоталитарного» газа не мог не привести к катастрофическим последствиям для страны. Подорожание голубого топлива в Европе нанесло удар по различным сферам украинской экономики, одной из которых стало тепличное хозяйство.

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Несмотря на самые крупные в мире запасы чернозема, украинский климат не позволяет выращивать овощи зимой в открытом грунте. Но теплицы, в которых свежие огурцы и помидоры растут круглый год, нужно чем-то отапливать и освещать. А денег на это у аграриев нет.

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Как сообщает украинский информационный портал «Главред» со ссылкой на главу ассоциации Теплицы Украины Евгения Чернышенко, крупнейшие тепличные комбинаты страны постепенно останавливают работу. Так, комбинат «Тепличный» в селе Калиновка под Киевом прекратил покупать газ 14 октября, и по мере наступления холодов, имевшиеся у него растения попросту отмерли. При этом предприятие продолжает выплачивать многомиллионную абонентскую плату за подключение к газовым сетям.

На сегодняшний день стоимость газа для производителей зимних овощей и зелени составляет 43,6 тысяч гривен за 1000 кубометров (около 1600 долларов США). Подорожала и электроэнергия. Киловатт-час для аграриев в ноябре обходился в 5,02 гривны.

«Из-за дороговизны электроэнергии остановились даже цветочные теплицы, которые требуют меньше газа, но много электроэнергии на досветку», — заявил Чернышенко.

По мнению эксперта, до весны доживут лишь небольшие предприятия с пленочными парниками, которые обогреваются углем и дровами. Однако и эти компании испытывают сложности из-за роста цен на альтернативное топливо.