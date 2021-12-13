Министр иностранных дел Германии пытается продолжить «зеленую» линию в новом правительстве, однако выказывает плохую осведомленность в энергетической сфере, предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее глава МИД, сопредседатель партии «Сюз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок сообщила, что российский газопровод «Северный поток-2» на данный момент не может быть одобрен.

«Глава МИД все-таки не отказывается от предыдущей риторики. Она критикует всё, что связано с топливной энергетикой, выступает за развитие возобновляемых источников энергии, у нее фундаментальная неприязнь к природному газу. И это было одной из центральных тем предвыборной кампании "Зеленых". Думаю, она, в принципе не совсем в теме, что происходит в проекте, как он реализуется. Она увидела, что немецкий регулятор приостановил сертификацию, и это она, видимо, называет "несоответствием" европейскому законодательству. Надо понимать, что техническая сертификация вопросов не вызывает, он нормально построен, это все признают, в том числе немецкий регулятор. А вот кто будет управлять трубой – здесь есть сложности. Компания-оператор не должна быть связана с поставщиком газа. Поставка – отдельно, передача газа – отдельно. Но при этом "Газпром" пытается воспользоваться другим положением европейского законодательства, чтобы создать автономную компанию, которая сможет принимать решение независимо от поставщика. Это рабочий момент, а глава МИД хочет представить это так, что газопровод не будет работать. Он в любом случае будет работать. Вопрос лишь в том, кто будет управлять им - дочернее предприятие "Газпрома" или же независимого оператора наймут с рынка», - объяснил специалист.

Юшков подтвердил, что энергетический кризис в Европе усилится из-за промедления с запуском трубы.

«Тут, скорее всего, европейцы станут заложниками своей бюрократии, и в этот отопительный сезон газопровод не заработает. Непонятно, как быстро "Газпром" сумеет перерегистрировать свою компанию на территории Германии. Запуск переносится, думаю, где-то на май-июнь 2022 года. "Газпром" будет выполнять контрактные обязательства по другим газопроводам, другой вопрос, что дополнительные объемы могли быть поставлены по "Северному потоку - 2". Энергетический кризис в Европе будет только усугубляться, цены будут расти, очень тяжело они проведут этот отопительный сезон. Но они сами до этого довели», - заключил аналитик.

Процесс сертификации "Северного потока - 2" продолжается, верховенство европейского права играет основную роль. Об этом заявила в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

"Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", - сказала она.

По словам министра, проект пока "не соответствует предписаниям" ЕС.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.

В согласованном коалицией в Германии договоре "Северный поток - 2" не упоминается, там лишь подчеркивается верховенство общеевропейских нормативов в вопросах энергетических проектов. Канцлер Олаф Шольц о судьбе газопровода высказывался до сих пор очень сдержанно. Он указывал на то, что ни одна страна не может нарушать границы другого государства, в противном случае "будут последствия". Бербок, будучи сопредседателем "зеленых", в последние годы постоянно требовала остановки проекта. Теперь она является главой МИД в правительстве Шольца. Основной внешнеполитический курс, как правило, определялся в ведомстве канцлера, а не в министерстве иностранных дел.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока - 2" в свете того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики.

"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга (unbundling) и других вопросов устройства [компании]", - сказала она в понедельник по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Так Бербок ответила на прямой вопрос, какая инстанция признала проект не соответствующим нормам Евросоюза.

Новых претензий озвучено не было, очевидно, что речь идёт о бюрократической процедуре. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат политических наук, исполнительный директор Международной организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«В данном случае можно гадать, что она имела в виду, но поскольку никаких скандалов в Германии по этому поводу нет, никаких заявлений с других сторон не было сделано, то очевидно, что речь идёт о бюрократической процедуре (сертификации Nord Stream 2 AG. — Прим. редакции)», — отметил Бышок.

По его мнению, свою роль также играет тот факт, что Бербок в качестве сопредседателя партии «Зелёные» всегда выступала против строительства газопровода, однако после назначения на пост главы МИДа была вынуждена подчиниться официальной позиции Берлина.

«Это может быть процесс перехода из статуса оппозиционного политика в статус политика системного, в чиновника, который должен подстраиваться под уже выстроенную схему того, что «Северный поток — 2» будет запущен, но будет прекращена покупка через него российского газа, если Россия будет себя как-то «не так» вести в отношении Украины», — заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "технической, бюрократической работой" процесс сертификации "Северного потока - 2" и призвал не забегать вперед.

"С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая", - сказал Песков, комментируя заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока - 2" в свете того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики.

Представитель Кремля призвал не опережать события. "Там работа продолжается, не будем забегать вперед", - сказал он.

Глава МИД Германии, сопредседатель партии «Союз-90» («Зелёные») Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел «Большой семёрки» оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2». Как представитель «Зелёных» Бербок всегда выступала против строительства газопровода, однако как глава МИДа она не может быть против проекта, который поддерживает правящая партия страны — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

О тупике, в котором оказалась Бербок, написал политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — отметил журналист.

Бербок уже начали припоминать её прошлую позицию, однако сейчас она может лишь молчаливыми жестами намекать, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия нанесёт удар по Украине.

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал нового министра иностранных дел «занять чёткую позицию» в отношении «Северного потока — 2» и показать России, что запуск газопровода невозможен при агрессии в адрес Киева.

Лидер немецкой партии «Союз-90» («Зелёные») Роберт Хабек заявил, что «Северный поток — 2» никогда не был только коммерческим проектом. По его словам, газопровод сделает политику Германии более зависимой. Хабека ранее выдвинули на пост министра по делам климата и экономики, и, вероятнее всего, именно он возглавит министерство. В российском Союзе нефтегазопромышленников (СНП) убеждены, что с приходом в правительство «Зелёные» не станут мешать запуску трубы.

Роберт Хабек в интервью газете Sddeutsche Zeitung раскритиковал «Северный поток — 2» и заявил, что этот проект оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики.

Как пишут немецкие СМИ, в новом правительстве Германии Хабек возглавит Министерство экономики и займёт пост вице-канцлера. Его соратница Анналена Бербок станет главой МИДа. Минфин достанется лидеру Свободной демократической партии (СвДП) Кристиану Линднеру, новым канцлером будет лидер социал-демократов (СДПГ) Олаф Шольц.

«''Зелёные'' давно выступают против ''Северного потока — 2'', однако с попаданием в правительство они не станут препятствовать запуску трубопровода», — сказал «Секрету» президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

По его словам, в немецком правительстве всегда поддерживали этот проект, поэтому и главе Министерства климата и экономики придётся с ним считаться, несмотря на свои предыдущие заявления.

«Человек, который станет министром климата и экономики, хочет или не хочет он того, должен будет опираться на позицию бизнеса, который этот проект поддерживает. Реально он не сможет препятствовать ''Северному потоку — 2'', так как иначе будет слишком много претензий к нему. Я думаю, если ещё и зима будет холодной, то вопрос с запуском газопровода решится достаточно быстро», — пояснил президент СНП.

Директор фонда Фонда энергетического развития Сергей Пикин также предположил в беседе с «Секретом», что с заходом в правительство «Зелёные» переобуются и не будут реально препятствовать запуску «Северного потока — 2».

«Я не думаю, что Хабек сохранит свою позицию. Одно дело —находиться в оппозиции, быть не во власти и постоянно выступать против, а другое — быть во власти и заниматься реальной экономикой. ''Северный поток — 2'' уже стал частью газотранспортной системы Германии и Европы, он будет запущен, в этом никто не сомневается. Поэтому, будучи уже у власти, как член правительства, Хабек будет принимать решения в интересах Германии, а не своей партии», — объяснил эксперт.

По мнению Геннадия Шмаля, реально помешать запуску «Северного потока — 2» могут США, которые сейчас давят на Евросоюз. «Сама Германия не может принять окончательного решения по запуску газопровода, она должна согласовать это с Брюсселем», — отметил он.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц не исключил последствий для проекта "Северный поток - 2" в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением он выступил в среду в эфире телеканала Welt.

"Мы занимаем совершенно ясную позицию. Мы стремимся к тому, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый осознает, что будут последствия, если будет иначе", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, готов ли Берлин использовать газопровод в качестве инструмента давления в ситуации вокруг Украины. В то же время новый канцлер подчеркнул, что запуск "Северного потока - 2" в Германии происходит по "совершенно упорядоченной процедуре, которая сейчас осторожно продвигается вперед", а "Федеральное сетевое агентство в скором времени примет решение" по сертификации. Он отметил, что касательно реализации проекта "многие решения уже были приняты, иначе трубопровод не был бы построен".

Шольц призвал не допустить конфронтации на Украине и уважать принцип нерушимости границ. "Это принцип, который должен соблюдаться всеми, поскольку повышает общую безопасность", - сказал он, добавив, что важно, чтобы ЕС и НАТО "ясно показывали, что этот принцип должны уважать все". "Должно действовать право, а не сила", - подчеркнул Шольц.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

Правительства США и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину, сообщил источник в Конгрессе.

По словам администрации президента в Вашингтоне, Германия взяла на себя обязательства в отношении «Северного потока – 2» в случае «агрессивных действий» России в Украине, передает Deutsche Welle.

При этом остается непонятным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии.

По словам неназванного европейского дипломата, США заявили союзникам, что в любом случае введут санкции в отношении трубопровода в случае «вторжения» России на Украину. Никто не захочет иметь дела с «Северным потоком – 2» из опасений попасть под них, добавил дипломат.

Ранее депутат Бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозами остановить «Северный поток – 2» в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.

Накануне глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал будущее правительство ФРГ остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.