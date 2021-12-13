Дома лучше: Владимир Потанин перевел офшор группы "Интеррос" в Россию

Информацию подтвердил бизнесмен Владимир Потанин (см. страницу Клуб "Интеррос" в Facebook) - "Интеррос Капитал" (ранее до редомициляции компания называлась Bonico Holdings Co. Ltd) с капиталом в 305 млрд рублей сменил юрисдикцию Кипра и теперь зарегистрирован в специальном административном районе на острове Русский, став самым крупным его резидентом.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Ее владельцем выступает Whiteleave holdings limited из Кипра, которая входит в "Интеррос".

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По словам Потанина, для "Интерроса" как группы, более 90% бизнеса которой сконцентрировано в России, логичнее и удобнее осуществлять свои инвестиции из нашей страны. Кроме того, Потанин пояснил, что многие преимущества, которые традиционно предоставляют офшоры, теперь реализованы и продолжают развиваться в специальных административных районах России, что делает их крайне привлекательными для инвесторов.

"Бизнес "Интерроса" был и остается прозрачным, его зарубежные компании с 2015 года стали российскими налоговыми плательщиками, и мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы российское общество видело, как мы распоряжаемся своими активами и в какие российские проекты направляем инвестиции", - добавил он.

Специальные административные районы (САР), которые еще называют "русскими офшорами", появились в России в 2018 году. Их создавали для привлечения капитала зарубежных компаний россиян. По мнению ряда экспертов, создание САР уже себя полностью оправдало: только по итогам прошлого года инвестиции международных компаний в российскую экономику составили 50,2 миллиарда рублей, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 700 миллионов.

Специальный административный район на острове Русский действительно позволяет крупному бизнесу обходиться без офшоров. Фото: Виктор Гохович/ТАСС

Традиционно многие крупные компании работали с офшорами, в первую очередь, для оптимизации налоговых потерь. Создание в России легальных инструментов, повышающих эффективность налогового планирования без привлечения иностранных элементов, позволяют крупному бизнесу консолидироваться на территории нашей страны, говорят эксперты.

Потанин на своей странице в Facebook также отметил, что регистрация в САР на острове Русский позволит "Интерросу" эффективнее осуществлять вложения в эти и другие российские проекты, а еще станет важным сигналом для других инвесторов и, в итоге, будет способствовать развитию экономики всего Дальневосточного региона.

"Компания "Интеррос" - стратегический инвестор. Мы приветствуем редомициляцию в России - в специальном административном районе на острове Русский, - цитируют СМИ слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. - Рассчитываем на то, что группа "Интеррос" продолжит осуществлять эффективные инвестиции в различных секторах российской экономики, в первую очередь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Для этого здесь созданы все условия - преференциальные режимы территорий опережающего развития, свободного порта, Инновационного научно-технологического центра и САР на острове Русский, система льгот для резидентов Арктической зоны. Будем оказывать всю необходимую поддержку по линии Правительства Российской Федерации и институтов развития".