Миру предсказали «более сложные проблемы» после пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что после завершения пандемии COVID-19 человечество ждут более серьезные вызовы, чем прежде. Такой прогноз он дал во время выступления на Глобальной конференции по укреплению здоровья в Женеве. Его речь опубликована на сайте организации.

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«Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое», — предупредил глава ВОЗ.

Пандемия продемонстрировала, что «если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все», отметил Гебрейесус. Поэтому «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья является важным вопросом, указал он.

Глава ВОЗ призвал содействовать экономическому росту, «основанному на здоровье и благополучии людей и планеты». По его мнению, мир не должен идти прежним «эксплуататорским» путем в сфере производства и потребления, необходимо отказаться от проведения политики, которая вызывает разногласия и «разжигает пандемию».

«Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса — путь, который привел нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам», — подытожил Гебрейесус.