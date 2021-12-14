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3 часа назад

Песков допустил развитие худшего сценария с омикрон-штаммом в России

Российская система здравоохранения готова к серьезным нагрузкам из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, который призвал всегда готовиться к худшему.

Песков допустил развитие худшего сценария с омикрон-штаммом в России
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Песков заявил, что в России готовы к худшему сценарию и высокому уровню заражаемости COVID-19 в связи с появлением штамма "омикрон". По его словам, в здравоохранении страны уже имеют план на такой случай и разработали соответствующие нормы.

– Надо надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. <...> Диаметрально противоположные точки зрения ученых говорят о том, что новый штамм недостаточно изучен. <...> Безусловно, это новая угроза, – прокомментировал Песков.

Напомним, в России этим "омикроном" заболели 16 человек, которые прибыли из ЮАР. Этот вид инфекции предварительно называют более опасным из-за 32 мутаций, однако пока подтверждающих это исследований нет.

Ранее сообщалось, что ВОЗ предрекла рост смертей и госпитализаций из-за омикрон-штамма.

Экономика,Дмитрий Песков,ВОЗ,
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