Азербайджан [позиционирует себя] как надёжный партнёр, как друг Европы, как страна, которая уже завершила все инфраструктурные работы. Всё, что нам нужно сделать, это тесно сотрудничать с Европейской комиссией и с государствами-членами, с теми, кто хочет получить от нас больше газа, или с теми, кто хочет получить от нас новый газ, и начать переговоры, — отметил Алиев.