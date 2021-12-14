Названа альтернатива рынку Европы для российского газа

Уход с европейского газового рынка означал бы для России большие потери, однако стоит обратить внимание на перспективы экспорта в развивающиеся страны. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, комментируя возможный отказ Евросоюза от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 2049 году.

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Среди возможных альтернатив рынку ЕС специалист назвал Индию.

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«И для сравнения: потребление нефтепродуктов там на душу населения в 3,5 раза меньше, чем даже в Китае, не говоря про развитые экономики. И при развитии этой страны это потенциальный источник колоссального спроса на различные ресурсы. Потребуется строительство соответствующей инфраструктуры для поставок газа, но это решаемые вопросы», — заметил Скрябин.

По словам эксперта, в развивающихся странах Азии спрос на газ будет расти, тогда как в развитых европейских странах на фоне энергоперехода так или иначе можно прогнозировать снижение спроса. От трансформации энергетики и того, как будут обстоять дела с возобновляемыми источниками энергии, будут зависеть и перспективы удовлетворения европейских потребностей в энергии. При этом спрос на газ в любом случае сохранится даже при реализации сценария полного «зеленого» перехода, так как потребуются резервы, подчеркнул Скрябин.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя перспективы переориентации российских поставок на другие рынки, отметил, что в Китай, например, Россия уже поставляет «все, что можно», но объемы с европейскими несопоставимы. «Газпром» же, как отметил эксперт, сейчас предполагает, что поставки газа Европе в дальнейшем могут потребоваться для производства водорода.

«Если Европе будет нужно много водорода — будет так называемый "голубой" водород», — указал специалист.

Есть вопросы

Что касается самой идеи Евросоюза отказаться от контрактов с Россией, то она в целом соответствует курсу на достижение углеродной нейтральности.

«Но у меня, честно говоря, это вызывает вопрос: безуглеродных технологий отопления жилья в Европе я пока в большом количестве не наблюдаю. Та же самая Германия, Чехия, Польша — если используют отопление, то используют газ в качестве источника энергии. То есть газ им нужен, Европа большую часть газа потребляет именно на цели отопления», — пояснил Пикин.

По словам специалиста, пока что подобные заявления из Брюсселя можно считать скорее декларацией, особенно на фоне того, что Европе не удалось еще даже отказаться от угля, несмотря на климатические амбиции.

Ранее 14 декабря Bloomberg сообщил, что Евросоюз планирует определить четкие сроки по отказу от долгосрочных газовых контрактов с Россией. В законопроекте, который должны опубликовать 15 декабря, речь идет о 2049 годе.

Индия при этом, как заявлял посол страны в России Венкатеш Варма, заинтересована в том, чтобы увеличить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и в целом энергоносителей.

«Мы намерены увеличить долю импорта российских энергоносителей. На данный момент, несмотря на большие взаимные инвестиции в энергетический сектор, импорт сжиженных углеводородов из России в Индию составляет лишь один процент. Мы намерены увеличить эту долю», — говорил он в сентябре.