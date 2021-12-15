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25 минут назад

Минтранс потратит 800 млрд рублей на строительство дорог

Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделит около 2,5 трлн рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Из этой суммы 800 млрд будет потрачено на три крупных транспортных проекта: строительство нового участка автобана Москва — Санкт-Петербург, постройку высокоскоростной автомагистрали по этому же маршруту и продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минтранс потратит 800 млрд рублей на строительство дорог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно подсчетам Министерства транспорта Российской Федерации, продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга будет стоить 266 млрд рублей. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург обойдется в сумму до 468 млрд рублей, а постройка участка скоростной автодороги М-11 «Нева» в обход Твери — в 61,8 млрд рублей.

Отмечается, что 900 млрд рублей из выделенных ФНБ 2,5 трлн власти намереваются пустить на крупный перерабатывающий комплекс «Газпрома» в Усть-Луге. На какие проекты потратят еще 1,6 трлн рублей пока неизвестно.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин указал на проблемы, связанные со строительством трассы «Москва — Екатеринбург». По его словам, процесс осложнен отсутствием трудовых ресурсов, а именно — рабочих мигрантов. Однако он добавил, что сроки строительства пока что остаются прежними.

Экономика,Марат Хуснуллин,Минтранс РФ,Фонд национального благосостояния,Газпром,
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