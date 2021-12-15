Еврокомиссия (ЕК) видит попытку давления на власти Молдавии за счет ограничения поставок российского газа в эту страну в период резкого роста цен на электроэнергию в ЕС. Об этом заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании пленарной сессии Европарламента, транслировавшейся на его сайте.

"Мы также видим откровенные попытки оказывать давление на Молдавию за счет ограничения поставок газа в период высоких цен на электроэнергию. Страны-члены ЕС должны защищать свои общества от этой циничной геополитической игры", - сказала она, упомянув "попытки авторитарных режимов дестабилизировать" как страны ЕС, так и соседние с содружеством государства.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей было направление Молдавией в срок текущих платежей за газ. В ноябре Молдавия просрочила платеж. Тогда российский холдинг уведомил ее о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по контракту.

Напоминание об Украине

Глава ЕК отметила, что ЕС желает поддерживать хорошие отношения с Россией, однако добавила, что это зависит от Москвы. Фон дер Ляйен заявила, что "Россия избрала агрессивный подход в отношении своих соседей", а также напомнила о сообщениях по поводу наращивания "военных сил РФ на восточной границе Украины и попытках дестабилизировать Украину изнутри". В этой связи она подчеркнула, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также отметила, что "Россия заплатит огромную цену в случае дальнейших агрессивных действий в отношении Украины".

"Я призываю Россию снизить напряженность и воспользоваться дипломатической возможностью, выполняя свои международные обязательства. Конфликты должны урегулироваться мирным путем", - добавила она.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.