"Газпром" с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 14,2% (на 61,1 млрд куб. метров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 490,4 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 11,5 месяца вырос на 4,8% (на 8,2 млрд куб. м), до 178,1 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

"К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина), добавились по итогам первой половины декабря Польша, Дания и Финляндия", - отмечает газовый холдинг.

Продолжают увеличиваться и поставки в Китай по "Силе Сибири", в декабре они ежедневно продолжают превышать суточные контрактные обязательства "Газпрома" более чем на 30%.

"Газпром" также нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 14,5% (на 30,2 млрд куб. м).

Ранее сообщалось, что объем добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м - это рекордный за последние 10 лет уровень добычи. Экспортировать в Европу в этом году планируется 183 млрд куб. м газа.

"Газпром" также повышал прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за 1 тыс. куб. м. Позже "Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа в 2021 году до $295-330, говорилось в отчете инвесткомпании Sova Capital по итогам вебинара по европейскому рынку газа, который провел "Газпром".

Газ в европейских подземных хранилищах

Более трети (32,6%) газа, закачанного в европейские подземные хранилища газа (ПХГ), по состоянию на середину декабря уже поднята, следует из ежемесячной статистики "Газпрома".

Ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, "Газпром" отмечает, что по состоянию на 13 декабря объем активного газа в европейских ПХГ на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) ниже прошлогоднего уровня.

"Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ", - говорится в сообщении холдинга.

Газ в украинских подземных хранилищах

При этом запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м.