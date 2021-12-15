«Газпром» заявил об истраченных запасах газа на Украине

Уровень запасов газа в украинских ПХГ опустился почти до показателя начала закачки. Таким образом, ну Украине истрачен почти весь газ, закачанный к зиме, сообщает пресс-служба «Газпрома».

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Между тем в Европе отобрана треть от заполненного летом объема.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах — на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период», — сообщает компания.

В «Газпроме» уточнили, что запасы топлива в украинских ПХГ упали до 15,34 миллиарда кубометров, что отстает от прошлогодних показателей на 39,2%, или на 9,9 миллиарда кубометров.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, что отопительный сезон в стране должен пройти без перебоев. По его словам, в хранилищах страны «нормальные объемы газа».

Об энергетической ситуации на Украине также высказался ранее президент Владимир Зеленский. Он отметил, что глобально ситуация с обеспечением энергии стабильная. По его словам, в стране есть все для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон и стабильные тарифы.