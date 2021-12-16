Молдавия нашла деньги на российский газ

Молдавия запасется газом на деньги Европейского банка реконструкции и развития. Заявление поступило от представителя министерства инфраструктуры Андрея Спыну. Средства будут предоставлены летом 2022 года.

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В ближайшее время начнется обсуждение механизма, по которому будут сделаны запасы. При этом Молдавии необходима компания, которая будет готова совершать эти покупки.