Молдавия нашла деньги на российский газ

Молдавия запасется газом на деньги Европейского банка реконструкции и развития. Заявление поступило от представителя министерства инфраструктуры Андрея Спыну. Средства будут предоставлены летом 2022 года.
В ближайшее время начнется обсуждение механизма, по которому будут сделаны запасы. При этом Молдавии необходима компания, которая будет готова совершать эти покупки.
Евросоюз планирует оказать помощь властям Молдавии по компенсации потерь, которые понесла страна от энергокризиса. Об этом рассказала «Независимая газета».