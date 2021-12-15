Греф анонсировал продажу части бизнесов «Сбера»

По словам Грефа, в ближайшие два года «Сбер» будет сосредоточен на том, чтобы закончить формирование своей экосистемы в России. «Мы ограничиваем круг того, чем занимаемся, наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали», — заявил топ-менеджер.