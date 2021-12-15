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55 минут назад

Греф анонсировал продажу части бизнесов «Сбера»

«Сбер» продаст часть бизнесов, часть бизнесов выведет на биржу. Об этом в ходе «Дня инвестора» заявил глава банка Герман Греф, пишет «Интерфакс».

По словам Грефа, в ближайшие два года «Сбер» будет сосредоточен на том, чтобы закончить формирование своей экосистемы в России. «Мы ограничиваем круг того, чем занимаемся, наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали», — заявил топ-менеджер.

Кроме того, часть своих бизнесов «Сбер» будет выводить на биржу. «Сейчас работаем над сроками, над понятным планом и так далее», — сказал Греф.

Экономика,Герман Греф,Сбербанк России,Интерфакс,
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