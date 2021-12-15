«Сбер» заявил о намерении продать часть бизнесов своей экосистемы

Сбербанк рассматривает продажу части бизнесов своей экосистемы, еще часть бизнеса планируется вывести на биржу, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе «Дня инвестора».

«Мы наметили часть бизнесов к продаже, часть из них начали продавать или уже продали. Часть бизнесов мы будем выводить на биржу, работаем над сроками и понятным планом», – передает ТАСС его слова.

При этом Греф добавил, что Сбербанк пока не рассматривает экспансию своей экосистемы на иностранные рынки, в ближайшие два года фокус на завершении ее формирования, передает РИА «Новости».

«Что касается экспансии экосистемы за рубеж, мы пока всерьез это не рассматриваем. Есть целый ряд наших бизнесов, которые уже ушли за рубеж и оказывают целый ряд услуг зарубежным компаниям, ... но это не экспансия экосистемы за рубеж. Пока мы сосредоточены на том, чтобы закончить формирование экосистемы здесь. У нас в ближайшие два года будет фокус сосредоточен именно на этом», – сказал Греф.

Напомним, экосистема Сбербанка — это разветвленная сеть организаций, которая создана на единой цифровой платформе. В нее входит свыше 40 компаний. Все они помогают клиентам банка решать их разнообразные жизненные задачи, при этом сохраняют время. А с приходом пандемии к этому добавилось обеспечение безопасности.