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55 минут назад

Отключения электричества на Украине стали маскировать под технические работы

Бывший председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что власти придумали способ маскировать веерные отключения электричества в стране. По его словам, в таких случаях это объясняется проведением технических работ.

Отключения электричества на Украине замаскировали под технические работы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Я хотел бы верить президенту, но я верю прежде всего людям, которые на себе чувствуют, во что реально превращаются заверения президента Украины. Я вчера прочитал, что в Киевской области проводятся так называемые регламентные работы. Поэтому в таких крупных городах, как, например, Белая Церковь, не будет света. В предыдущие годы такого не было, чтобы у нас зимой проводились регламентные технические работы. Под видом этого производятся банальные веерные отключения», — заявил экс-председатель Рады.

Ранее стало известно, что украинские города и села на западе страны остались без света. Отключение электричества произошло из-за непогоды и коснулось 187 населенных пунктов. На Западную Украину обрушился мокрый снег и сильный дождь. Из-за бедствия сработали автоматические системы защиты линий электропередачи (ЛЭП), отключив электричество.
Экономика,Владимир Литвин,Верховная Рада,
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