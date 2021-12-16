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1 час назад

Россия сократила вложения в госдолг США

В октябре Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,720 млрд долларов, сообщил минфин США.

Россия сократила вложения в госдолг США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На долгосрочные облигации пришлось 554 млн долларов, на краткосрочные – 3,1 млрд. В сентябре объем вложений России в американские государственные ценные бумаги составлял 3,918 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.

Экономика,Рынки,Казначейство США,ИТАР-ТАСС,
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