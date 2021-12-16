Россия сократила вложения в госдолг США

В октябре Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,720 млрд долларов, сообщил минфин США.
На долгосрочные облигации пришлось 554 млн долларов, на краткосрочные – 3,1 млрд. В сентябре объем вложений России в американские государственные ценные бумаги составлял 3,918 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.