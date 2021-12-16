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1 час назад

Драги: санкции против «Северного потока — 2» приведут к росту цен на газ

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что санкции против «Северного потока — 2» могут вызвать рост цен на топливо. При этом он допустил, что газопровод может стать инструментом геополитических переговоров между Евросоюзом и Россией, сообщает РИА Новости.

Италия призвала отказаться от санкций против «Севпотока — 2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток — 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным, — подчеркнул Драги.

Он добавил, что в настоящее время на стоимость газа влияют даже слухи. Цены на энергию для потребителей в Италии могут вырасти и, «возможно, с этим придётся смириться», заключил итальянский премьер.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе к закрытию торгов 14 декабря превысили отметку в $1525 за тысячу кубометров. Это почти на 12,6% выше расчётной цены, которая фиксировалась 13 декабря, тогда она составляла $1356,3. Пока газовый рынок Европы остаётся нестабильным, и цены на газ продолжают повышаться.
Экономика,Марио Драги,ЕС,РИА Новости,
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