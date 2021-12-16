Италия призвала отказаться от санкций против «Севпотока — 2»

Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток — 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным, — подчеркнул Драги.