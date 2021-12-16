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1 час назад

Италия оценила последствия санкций против «Севпотока — 2»

Ограничительные меры против российского проекта «Северный поток — 2» могут вызвать рост цен на топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу кабмина Италии Марио Драги.

Италия оценила последствия санкций против «Севпотока — 2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом он не исключил, что трубопровод будет инструментом геополитических переговоров между Евросоюзом и Россией.

«Северный поток — 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным, — отметил премьер-министр.

По его словам, в настоящее время на стоимость газа влияют даже слухи. Цены на электроэнергию для потребителей в Италии могут вырасти, считает Драги. «Возможно, с этим придётся смириться», - заключил премьер.

Как считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, запуск российского проекта «Северный поток — 2» и рост поставок газа из РФ может привести к снижению цен на это топливо в Европе. По его словам, в среднесрочной перспективе цены будут зависеть от динамики спроса в Азии, поставок из США и РФ.

Тем временем, стоимость газа в Европе впервые с начала октября превысила отметку в $1400 за тысячу куб. м.

Экономика,Дмитрий Маринченко,Марио Драги,ЕС,Fitch Ratings,РИА Новости,
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