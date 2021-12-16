Россия сократила вложения в госдолг США

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги сократился в октябре 2021 года. Это следует из опубликованных документов Минфина США.

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Стоимость проданных Москвой облигаций составила $198 млн, портфель уменьшился до $3,72 млрд. $3,17 млрд из этих бумаг приходится на краткосрочные облигации.

Сокращение вложений наблюдается уже несколько месяцев подряд. Еще в августе Россия владела американскими гособлигациями на сумму $4,004 млрд.

Резкое сокращение инвестиций России в государственные бумаги США началось весной 2018 года. Таким образом, РФ больше не входит в число крупнейших держателей американского долга.

Крупнейшим держателем госбумаг США в сентябре была Япония с показателем примерно в $1,3 трлн. За ней следует Китай с вложениями в размере почти $1,07 трлн.

В ноябре в связи с риском столкнуться с дефолтом из-за потолка госдолга глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить или заморозить предел государственной задолженности к 15 декабря во избежание приостановки работы правительства из-за нехватки средств и невозможности платить по обязательствам.