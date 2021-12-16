Немецкий регулятор сделал заявление по «Северному потоку-2»

Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что решение по «Северному потоку-2» в первой половине 2022 года не будет принято. Таким образом, газопровод не запустят как минимум до лета 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Подразумевается ли под «решением» сертификация оператора трубопровода, не уточняется.

Сертификация достроенного газопровода в ноябре была приостановлена по инициативе Федерального сетевого агентства Германии. Оператора газопровода Nord Stream 2 AG обязали создать немецкую «дочку», которая должна будет заново подать заявку на сертификацию.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, что попытки Европы каждый раз ставить под сомнение проект «Северный поток-2» являются неразумными. Этот газопровод построен, его надо запускать, заявил он.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве сообщил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода. По его словам, «Севпоток-2» увеличит возможности России в давлении на Украину и Евросоюз.