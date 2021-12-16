Оператор «Северного потока - 2» заявил о работе над «дочкой» в ФРГ

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», ведет работу над учреждением «дочки» в Германии для прохождения процедуры сертификации газопровода. Об этом со ссылкой на пресс-службу оператора пишет РИА Новости.

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«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. О завершении строительства «Северного потока - 2» было объявлено 10 сентября. После чего Федеральное агентство по сетям Германии (BNetzA) начало процесс сертификации газопровода.

Однако в ноябре BNA приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую дочернюю компанию, которая и подаст повторную заявку.

«Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», - заявили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

При этом в компании подчеркнули, что не комментируют детали процедуры учреждения немецкой «дочки», и пообещали о дальнейших шагах сообщить дополнительно.