В дорогом газе в Европе увидели опасность для России

В Германии уровень газа в подземных газохранилищах (ПГХ) упал до исторически минимального уровня. На этом фоне цены на газ в Европе вновь превысили $1500 за тысячу кубометров. «Газпром» продолжает зарабатывать на европейском энергокризисе, но стратегически для России высокие цены на сырьё в регионе невыгодны, сказал гендиректор «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

Газ в немецких ПХГ упал до уровня в 59%, сообщил исполнительный директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES) Себастьян Блешке. По его словам, с такими небольшими запасами нужно обращаться бережно. Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень их заполненности станет очень низким в феврале, указал он.

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Между тем ситуацию с газом в Германии пока нельзя назвать критической, заявил в беседе с «Секретом фирмы» Рустам Танкаев. Он напомнил, что в Европе ПХГ принадлежат разным компаниями и структурам. Свои пять хранилищ есть и у «Газпрома», который продолжает их сейчас интенсивно заполнять.

«Заполненность немецких ПГХ действительно на очень низком уровне, но критической отметки она ещё не достигла. Как только ситуация с теплом и электроэнергией в стране дойдёт до критического уровня, безусловно, будет принято решение по "Северному потоку — 2" и по устранению других барьеров, мешающих поставкам газа», — полагает Танкаев.

Главным препятствием на пути решения энергокризиса аналитик назвал действие газовой директивы Евросоюза, которая не позволяет владельцам газопроводов полностью использовать их мощности.

«Газа не хватает не потому, что его мало, а потому, что европейцы по собственному же решению не могут закупать больше трети всего импортного топлива в России. Это политически мотивированная проблема, Европа создала её для себя сама. Нам, с одной стороны, её жалко, а с другой — "Газпром" зарабатывает сумасшедшие деньги», — сказал Танкаев.

Но аналитик предупредил, что высокие цены на газ в Европе выгодны России лишь тактически, но не стратегически.

«Из-за высокого газа в Европе повышается себестоимость продукции. Конкурентоспособность местных предприятий падает, а долю рынка высокотехнологической продукции будут захватывать США и Япония. Кризис приведёт к сокращению рабочих мест в Европе и снижению потребления энергии, в первую очередь газа. Для нас это означает уменьшение рынка сбыта, нам это абсолютно невыгодно», — пояснил эксперт.

Осенью 2021 года цены на газ в Европе достигли рекордных $1969 за тысячу кубометров. Это случилось из-за дефицита запасов топлива в европейских хранилищах — оно оказалось минимальным с 2011 года. На цены также повлиял высокий спрос на газ в Азии.

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии сессии составляла 1552 доллара. При этом к 10.03 мск цена газа уже опустилась до 1517 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.

Днем ранее биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке 1447 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» стремится продавать как можно больше газа по максимальным ценам. При этом он может их обрушить, заявил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас, сообщает The Guardian.

Эксперт отметил, что российской компании достаточно увеличить объёмы экспорта голубого топлива на 20%, чтобы цены на газ на западноевропейских рынках упали вдвое. Вместо этого в «Газпроме» нашли баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объёмы на рынке до той точки, с которой начнётся снижение рыночной цены», подчеркнул Диас.

Представитель Rystad считает, что действия «Газпрома» могут подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии.Это позволит им «защититься» от подобных скачков цен в будущем.

«Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надёжного партнера, и Европа остаётся его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растёт.

Институт энергетики и финансов

«Газпром» оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу, — пояснил Диас.

Как указывает главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман, 15 декабря цена газа в Европе преодолела новый важнейший психологический уровень — полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. «Основные причины этого — заявления МИД Германии о несоответствии „Северного потока-2“ европейскому законодательству и опасения по поводу транзита через Украину из-за противостояния Москвы и Киева».

По оценке эксперта, это все происходит на фоне низкого заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе и Великобритании — всего 63%, хотя год назад показатель был выше 81%. Вместе с тем, он утверждает, что упрекать Россию в том, что она не поставляет достаточного объёма газа, нельзя.

«Заключённые контракты полностью выполняются, объёмы поставок им соответствуют. Увеличивать же дорогостоящий транзит через Украину или Беларусь сверх запланированного „Газпром“ не предполагает. Опустошение же хранилищ связано с более высокими, чем обычно, масштабами забора газа в предыдущие месяцы из-за жаркого лета для питания кондиционеров, а также с перенаправлением потоков сжиженного природного газа (СПГ) из других стран не в Европу, а в Азию, где цены выше. Кроме того, временно, по техническим причинам, сократилась добыча и поставки из Норвегии», — отмечает собеседник «Свободной прессы».

Марк Гойхман убежден, что после запуска «Северного потока-2» поставки топлива могут быть увеличены, да и психологические факторы ожидания дефицита сократятся. Соответственно, и цены могут пойти вниз — их нормализация способна привести к снижению до тысячи долларов за кубометр: «Впрочем, такой эффект возможен и при снижении геополитического напряжения, достаточно мягкой зиме, а также возобновлении поступлений из Норвегии».

Что же касается «Северного потока-2», то, по мнению эксперта, вероятность его запуска, не смотря ни на что, очень высока.

«Формальная задержка связана с требованиями законодательства о создании отдельной компании-оператора в Германии. Об этом и напомнила глава МИД страны Анналена Бербок. Впрочем, данный процесс уже идёт. Новый канцлер Германии Олаф Шольц, в отличие от Бербок, возглавляющей партию „Зелёных“, является сторонником „Северного потока-2“. Таким образом, речь идёт не о запрете газопровода, а о соблюдении процедур, необходимых для его сертификации. Законодательство не может быть нарушено даже в случае острого дефицита топлива. Но я уверен, что эта задержка будет преодолена через некоторое время», — резюмирует Марк Гойхман.

Погода будет влиять на газовые цены в Европе зимой, заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Морозы или просто среднегодовые температурные показатели вызовут ещё больший рост стоимости топлива, считает он.

Стоимость газа в 2021 году демонстрирует абсолютные рекорды, никогда ранее таких котировок не было. Цены находятся на сверхвысоком уровне не только в Европе, но и в Азии, с которой Старый Свет конкурирует за сырьё. <...> Иного варианта нет: свободный газ на рынке отсутствует, вследствие чего растёт цена на сырьё, которую спрос будет подталкивать ещё выше. В Евросоюзе рассчитывали, что РФ активно увеличит поставки, но у нас также выросло внутреннее потребление. Кроме того, «Газпром» поставляет ровно столько сырья, сколько запрашивают наши европейские партнёры, — сказал Правосудов.

Он добавил, что ряд производств закрываются: например, производители удобрений. Правосудов сообщил, что из-за роста цен на топливо им придётся повышать стоимость продукции — другого выбора не останется. Кроме того, по его словам, некоторые потребители переходят на уголь и мазут, дискредитируя европейскую «зелёную» политику.

Еврокомиссия (ЕК) не нашла повода напрямую обвинять Россию в росте цен на газ и дефиците топлива. Замглавы ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Москва не занимается манипулированием на рынке. Подорожание топлива — мировая тенденция, и Россия старается удовлетворить спрос всех потребителей. В Брюсселе рассчитывают, что цены на газ пойдут вниз в начале 2022 года.

В интервью болгарскому каналу bTV Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия по-прежнему не видит поводов винить Россию в манипулировании рынком газа. Ситуацию со спросом на топливо он характеризовал как «идеальный шторм», в котором Россия пытается удовлетворить спрос всех потребителей, нарушая долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС. Представитель Еврокомиссии признал, что Россия досрочно ввела в строй «Северный поток — 2», и теперь его лицензирование зависит лишь от Германии, где сосредоточены на максимальной безопасности трубопровода.

В Брюсселе надеются, что цены на газ упадут в начале следующего года, сообщил РБК. По мнению Тиммерманса, использование природного газа более перспективно для производства электроэнергии, чем сжигание угля.

6 октября страны Евросоюза призвали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. Они предложили выяснить, почему текущие газовые контракты оказались недостаточными.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Об этом со ссылкой на данные регулятора сообщает РИА Новости.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября. После этого компания сообщила, что намерена создать в Германии дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления.

Глава BNetzA Йохен Хоманн указал, что агентство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

Ранее зампред фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Граф Ламбсдорфф отмечал, что «Северный поток-2» подключат к европейской газораспределительной сети не раньше сентября 2022 года.

После сертификации BNetzA документы должны поступить в Еврокомиссию, у которой будет два месяца для принятия решения. Однако в случае необходимости процесс могут продлить еще на два месяца.

Из украинских подземных хранилищ отобран почти весь газ, закачанный туда летом при подготовке к зиме. Об этом со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

Перед началом закачки в 2021 году запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) составляли 15,29 миллиарда кубометров топлива. По состоянию на 13 декабря запасы газа составляют 15,34 миллиарда кубометров, что ниже показателя прошлого года на 39,2 процента, или на 9,9 миллиарда кубометров.

Запасы в европейских газохранилищах подняты на 32,6 процента, то есть потрачено почти треть объема, закачанного летом. В прошлом году в это время в ПХГ Европы газа было больше на 24,5 процента, или на 19,9 миллиарда кубометров.

С 1 января по 15 декабря 2021 года «Газпром» добыл 490,4 миллиарда кубометров газа — на 14,2 процента, или на 61,1 миллиарда кубометров, больше, чем в 2020 году. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 4,8 процента, до 178,1 миллиарда кубометров. В Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию «Газпром» поставил в текущем году больше газа, чем за весь 2020 год. В декабре вырос экспорт топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири», суточные объемы превысили контрактные обязательства более чем на треть.