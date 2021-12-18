Украина решила перевести Луганскую ТЭС на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла решение о переводе Луганской ТЭС с угля на газ. Это связано с дефицитом угля, сообщило в субботу Министерство энергетики Украины.

Фото: Александр Крюков/kreosan/Wikimapia Александр Крюков/kreosan/Wikimapia

"Возможность замещения угля газом в первую очередь внедрена именно для Луганской ТЭС", - говорится в сообщении ведомства, которое приводится на сайте правительства Украины.

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Отмечается, что другой возможности обеспечить достаточный запас топлива на станции нет.

В министерстве сообщили, что для реализации такой возможности правительством 15 декабря было дано протокольное поручение профильным ведомствам разработать соответствующий механизм замещения топлива. "Именно поэтому НКРЭКУ 17 декабря приняла решение о введении соответствующей вспомогательной услуги. Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", - говорится в сообщении Минэнерго. При этом подчеркивается, что использование этого механизма на других ТЭС Украины пока не планируется.

Луганская область на грани катастрофы

11 декабря депутат Верховной рады от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что Луганская область оказалась на грани "техногенной катастрофы" в связи с прекращением поставок угля на Луганскую ТЭС. По его словам, власть за семь лет так и не построила прямую железную дорогу к городу Счастье. Правительство также не обеспечило станцию газом, поставив под угрозу 12 тыс. человек, а также 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области. 14 декабря стало известно, что правительство Украины готовит сценарий, при котором ТЭС и ТЭЦ при необходимости переведут на работу со 100%-ным использованием газа.

С 2014 года у Луганской ТЭС отсутствует железнодорожное сообщение для подвоза угля по территории Украины, два подъездных пути идут из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. ТЭС принадлежит компании "ДТЭК Востокэнерго" (входит в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова). В ноябре регулятор оштрафовал компанию за низкие запасы угля на складах ТЭС, а также за ряд других нарушений. 16 ноября министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Россия и Украина в настоящий момент не обсуждают рост поставок угля, в Минэнерго РФ таких запросов не поступало. Также нет и решения по возобновлению экспорта электроэнергии из России на Украину.