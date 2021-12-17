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48 минут назад

Абрамович купил участок бывшего стадиона на побережье в Геленджике

Группа Millhouse Романа Абрамовича купила участок со стадионом в прибрежной зоне Геленджика. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости. ООО "Финэстейт Ко", которая является структурой Millhouse миллиардера Романа Абрамовича, стало собственником АО "Гавань", которому принадлежит территория стадиона "Спартак" в Геленджике. До этого стадионом владела компания "Рамо-М".

Абрамович купил участок бывшего стадиона на побережье в Геленджике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Территория стадиона имеет площадь 2,2 га и находится всего в 100 метрах от берега Черного моря. В 2013 году "Гавань" и администрация города заключили соглашение о строительстве на месте стадиона торгово-развлекательного комплекса, но его возведение так и не было начато.

Эксперты считают, что на участке по его статусу можно построить гостиницу или комплекс апартаментов. Приблизительная стоимость данного участка может быть 400 млн рублей, а объем необходимых инвестиций в строительство - 4,5 млрд рублей.

Абрамович стал интересоваться Геленджиком в начале 2021 года, когда зарегистрировал в городе ООО "УК "Юг Эстейт". Тогда предполагалось, что миллиардер может заняться в городе-курорте развитием гостиничного бизнеса, в частности построить бутик-отель с виноградником.

Экономика,Роман Абрамович,РБК,
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