Абрамович купил участок бывшего стадиона на побережье в Геленджике

Группа Millhouse Романа Абрамовича купила участок со стадионом в прибрежной зоне Геленджика. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости. ООО "Финэстейт Ко", которая является структурой Millhouse миллиардера Романа Абрамовича, стало собственником АО "Гавань", которому принадлежит территория стадиона "Спартак" в Геленджике. До этого стадионом владела компания "Рамо-М".

Территория стадиона имеет площадь 2,2 га и находится всего в 100 метрах от берега Черного моря. В 2013 году "Гавань" и администрация города заключили соглашение о строительстве на месте стадиона торгово-развлекательного комплекса, но его возведение так и не было начато.

Эксперты считают, что на участке по его статусу можно построить гостиницу или комплекс апартаментов. Приблизительная стоимость данного участка может быть 400 млн рублей, а объем необходимых инвестиций в строительство - 4,5 млрд рублей.