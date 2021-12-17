Вторую нитку «Севпотока-2» начали заполнять газом

Компания Nord Stream 2 начала заполнять газом вторую нитку трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: ТАСС ТАСС

«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», – сказано в сообщении.

О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно.

«Северный поток-2» был полностью достроен в сентябре.

16 декабря глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн сообщил, что регулятор вряд ли завершит процедуру сертификации газопровода в первой половине 2022 года. По его словам, оператор проекта Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой «дочки» по рекомендации агентства. Однако на сроки влияет то, когда от компании поступят необходимые документы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии занимается вопросом сертификации газопровода «Северный поток-2» «совершенно без политики». Он подчеркнул, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, реализация которого продвинулась вперед настолько, что «сейчас трубопровод уже лежит». По его словам, сейчас рассматривается вопрос соответствия проекта европейскому энергетическому законодательству.

Зампред фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Граф Ламбсдорфф в декабре заявил, что «Северный поток-2» подключат к европейской газораспределительной сети не раньше сентября 2022 года.