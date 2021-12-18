За переводы из банка в банк могут отменить комиссию

Руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила об обсуждении регулятором возможности отмены комиссий при переводах между своими счетами в разных банках, передает в пятницу ТАСС.

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По ее словам, комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам более выгодны для них.

«Мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 миллиона рублей, застрахованной суммы, переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке были без комиссии», — сообщила Набиуллина.

По оценке главы ЦБ, инициатива улучшит конкуренцию среди банков и усилит «трансмиссию денежно-кредитной политики».