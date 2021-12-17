Кандидат экономических наук, финансовый аналитик и эксперт «Рамблера» Михаил Беляев прокомментировал решение Центрального банка повысить ключевую ставку до 8,5%.
«Повышение ключевой ставки означает, что в ближайшее время у нас затруднится развитие экономики. Потому что у нас предприятия и любые компании должны кредитоваться под оборотный капитал. И для них эти ставки приближаются к средней норме прибыли отраслевой, то есть их деятельность становится все более затрудненной. Так что о каком-то развитии экономики и экономическом прогрессе со всеми вытекающими из этого последствиями в смысле повышения жизненного уровня трудящихся, создания рабочих мест, повышения пенсий в ближайшее время говорить будет очень затруднительно. Включая и реализацию национальных проектов. Потому что, как мы понимаем, мало того, что ты создаешь план национального проекта, мало того, что ты резервируешь под него деньги, - любой национальный проект выполняется определенными экономическими агентами. То есть теми же компаниями, которые функционируют на этом направлении и должны коллективно реализовывать национальный проект. Если они находятся в таком положении, что им это делать затруднительно в хозяйственном отношении, значит под удар ставятся и национальные проекты со всеми их благими намерениями и благими целями», - заявил специалист.
Беляев рассказал о влиянии повышения ключевой ставки на уровень инфляции.
«Что касается самой инфляции, то мы понимаем, что ключевая ставка на инфляцию прямым образом не действует. Ключевая ставка действует на производство, а уже через производство, через выпуск продукции, через функционирование экономики она должна нормализовать эти инфляционные процессы. А не напрямую. Если у кого-то есть иллюзии, что ты повысил ставку и она тут же воздействовала на инфляцию прямым образом, то это иллюзии, не более того. С точки зрения инфляции это (повышение ставки) выстрел мимо цели. Зато точное попадание в экономический механизм, которому будет затруднительно действовать», - сказал он.
Экономист ответил на вопрос о том, как повышение ставки отразится на россиянах.
«Увеличиваются ставки по всем кредитам, включая ипотеку, автокредиты, потребительские кредиты, любые. Везде, где есть слово "кредит", - это будет дороже и менее доступно для людей. Иногда говорят о том, что повысятся ставки по депозитам. Действительно, они повысятся. Но, во-первых, не в такой пропорции, как подорожают кредиты. Во-вторых, не с такой скоростью. Если кредиты подорожают - мы тут же увидим повышение ставок по кредитам, то депозиты, конечно, подтянутся на какую-то долю процента или процент, но не в значительной степени и не так быстро», - подчеркнул он.
Специалист также оценил вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в 2022 году.
«Если будет более трезвый подход к воздействию ключевой ставки, тогда, судя по всему, она вряд ли может повышаться. Во всяком случае, не хотелось бы видеть ее повышения... Хотя Центральный банк считает, что ему, прежде всего, надо подавить инфляцию. А инфляцию он пытается подавить с помощью повышения ключевой ставки. Но даже если где-то в моменте - когда будет стагнация и застопорится экономика - понизится инфляция, то это не та цель, которую надо достичь. А самое главное - не той ценой ее надо было достигать», - добавил эксперт.
Ранее Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5%. Это уже седьмое повышение ставки подряд. С марта 2021 года ставка выросла на 4,25 п.п.