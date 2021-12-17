«Повышение ключевой ставки означает, что в ближайшее время у нас затруднится развитие экономики. Потому что у нас предприятия и любые компании должны кредитоваться под оборотный капитал. И для них эти ставки приближаются к средней норме прибыли отраслевой, то есть их деятельность становится все более затрудненной. Так что о каком-то развитии экономики и экономическом прогрессе со всеми вытекающими из этого последствиями в смысле повышения жизненного уровня трудящихся, создания рабочих мест, повышения пенсий в ближайшее время говорить будет очень затруднительно. Включая и реализацию национальных проектов. Потому что, как мы понимаем, мало того, что ты создаешь план национального проекта, мало того, что ты резервируешь под него деньги, - любой национальный проект выполняется определенными экономическими агентами. То есть теми же компаниями, которые функционируют на этом направлении и должны коллективно реализовывать национальный проект. Если они находятся в таком положении, что им это делать затруднительно в хозяйственном отношении, значит под удар ставятся и национальные проекты со всеми их благими намерениями и благими целями», - заявил специалист.