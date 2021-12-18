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26 минут назад

Всемирный банк одобрил выделение Украине €300 млн на поддержку реформ

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Украине транша в €300 млн на поддержку реформ, направленных на экономическое восстановление страны. Об этом сообщила поздно вечером в пятницу пресс-служба банка.

Украина получила сотни миллионов евро от Всемирного банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня одобрил предоставление Украине €300 млн в рамках "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления" в поддержку реформ, имеющих критическое значение для экономического восстановления и роста страны, а также для смягчения последствий пандемии", - сказано в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, данная программа, в частности, нацелена на поддержку реформ, способствующих демонополизации экономики, укреплению антикоррупционных институтов, земельных и кредитных рынков, а также системы социальной защиты пожилого населения в связи с последствиями пандемии.

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В ВБ уточнили, что первый транш в $350 млн в рамках упомянутой программы содействия политике развития был одобрен в июне 2020 года.

Ранее в декабре ВБ сообщал о выделении Украине $150 млн в качестве помощи на вакцинацию от COVID-19. Всего с начала пандемии ВБ предоставил Киеву в виде бюджетной поддержки и инвестиционных проектов $2,3 млрд.

Экономика,Всемирный Банк,
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