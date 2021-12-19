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1 час назад

В Госдуме назвали «правильный» уровень МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России, «если правильно подсчитать», должен быть на уровне 50 тысяч рублей, считает депутат Госдумы Олег Нилов. Его цитирует Ura.ru.

В Госдуме назвали «правильный» уровень МРОТ
Фото: ТАССТАСС

«Минимальный размер оплаты труда — это человек после школы ничего не умеет, ничего не знает, пришел ящики таскать, вот 50 тысяч рублей в месяц. А если ты окончил вуз, получил опыт, то, конечно, это должны быть сотни тысяч рублей, как во всем мире», — сказал Нилов.

Зарплаты такого уровня пойдут только в плюс российской экономике, так как вернутся в виде налогов в бюджет и инвестиций в развитие отечественного и аграрного бизнеса, считает депутат.

Он отметил, что для расчета МРОТ необходимо использовать действующие цены и тарифы, что уже подсчитано. Однако, по словам парламентария, в России есть «привычка алчного хищнического капитализма платить крохи». Это - аксиома, но это надо ломать, подытожил Нилов.

В 2022 году МРОТ вырастет с 12 792 рубля до 13 890 рублей.

Экономика,Олег Нилов,Госдума,РИА Ura.ru,
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