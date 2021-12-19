В Госдуме назвали «правильный» уровень МРОТ

«Минимальный размер оплаты труда — это человек после школы ничего не умеет, ничего не знает, пришел ящики таскать, вот 50 тысяч рублей в месяц. А если ты окончил вуз, получил опыт, то, конечно, это должны быть сотни тысяч рублей, как во всем мире», — сказал Нилов.