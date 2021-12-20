Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
2 часа назад

Россия запретила ввоз импортных овощей и фруктов

В России торговые сети должны приостановить продажу части импортной продукции, чтобы не допустить массовых отравлений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.

Россия запретила ввоз импортных овощей и фруктов
Фото: URA.RUURA.RU

В Россию запретили ввозить овощи и фрукты некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана. Под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо столичного управления службы за подписью ее главы Елены Андреевой.

В распоряжении говорится, что запреты на ввоз импортной продукции введены на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Их проверяли на наличие пестицидов и ГМО. Ввоз овощей и фруктов в Россию приостановили до особых распоряжений.

В стране значительно снизилось потребление продуктов питания. Виной тому стала пандемия. В связи с нехваткой денег, россияне меньше стали позволять себе какие-либо излишества, поделился в беседе с URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов.
Экономика,Елена Андреева,Анатолий Тихонов,РАНХиГС,газета "Известия",
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители