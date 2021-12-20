Россия запретила ввоз импортных овощей и фруктов

В России торговые сети должны приостановить продажу части импортной продукции, чтобы не допустить массовых отравлений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.

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В Россию запретили ввозить овощи и фрукты некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана. Под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо столичного управления службы за подписью ее главы Елены Андреевой.

В распоряжении говорится, что запреты на ввоз импортной продукции введены на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Их проверяли на наличие пестицидов и ГМО. Ввоз овощей и фруктов в Россию приостановили до особых распоряжений.