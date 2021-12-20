Всемирный банк заявил о высоком риске всплеска инфляции в России

Главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт отметил высокий риск неожиданного всплеска инфляции в РФ в 2022 году. Такое мнение он выразил в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник.
"Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий", - рассказал он газете.
Найт отметил, что ЦБ РФ предпринимает в целом своевременные усилия для погашения инфляции, но говорить о контроле за ростом цен довольно сложно.