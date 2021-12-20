Всемирный банк заявил о высоком риске всплеска инфляции в России

По его словам, вопрос о продолжительности периода аномально высокой инфляции остается открытым, и также нельзя исключать новые шоки для экономики. Главный экономист добавил, что если всплеск инфляции реализуется, то экономика окажется под давлением, так как ЦБ будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.