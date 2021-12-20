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1 час назад

Во Всемирном банке заявили, что риск всплеска инфляции в РФ 2022 году достаточно высок

Главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт отметил высокий риск неожиданного всплеска инфляции в РФ в 2022 году. Такое мнение он выразил в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник.

Всемирный банк заявил о высоком риске всплеска инфляции в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий", - рассказал он газете.

Найт отметил, что ЦБ РФ предпринимает в целом своевременные усилия для погашения инфляции, но говорить о контроле за ростом цен довольно сложно.

По его словам, вопрос о продолжительности периода аномально высокой инфляции остается открытым, и также нельзя исключать новые шоки для экономики. Главный экономист добавил, что если всплеск инфляции реализуется, то экономика окажется под давлением, так как ЦБ будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.
Экономика,Рынки,Экономика России,Всемирный Банк,Центральный банк России,Ведомости,
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