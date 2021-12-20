Всемирный банк предрек аномально высокую инфляцию в России

Стало известно о высоком риске неожиданного всплеска инфляции в России в 2022 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главного экономиста по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвида Найта.

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«Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий», — сообщил эксперт.

По его словам, Банк России предпринимает в целом своевременные усилия для снижения инфляции, однако в настоящее время говорить о том, что цены удалось взять под контроль не приходится.

Найт отмечает, что вопрос о продолжительности периода аномально высокой инфляции остается открытым. Он также не исключил новые шоки для российской экономики. Как добавил экономист, если произойдет всплеск инфляции, то экономика РФ окажется под давлением, так как ЦБ будет вынужден в ответ ужесточать денежно-кредитную политику и дальше повышать ключевую ставку.

Также отмечается, что угроза развития эпидемии коронавируса давит на российскую экономику больше, чем в ряде других странах.