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41 минуту назад

Россия запретила ввоз фруктов и овощей из двух стран

Роспотребнадзор сообщил о выявлении неоднократных нарушений по безопасности в плодоовощной продукции из Турции и Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ведомство приостановило ввоз из Турции и Ирана небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов. Кроме того, с 17 ноября теперь запрещается ввозить турецкие перцы и гранаты, со 2 декабря – перец иранского происхождения, с 10 декабря – турецкий виноград. В итоге на территорию России запрещается ввозить около 60 тысяч тонн винограда и более 10 тысяч тонн гранатов из Турции.

Цены на овощи достигнут пика к Новому году

Уточняется, что в период с 27 октября по 7 декабря 2021 года обнаружено шесть видов сельхозпродукции из Турции и Ирана, которые содержат остаточные количества 12-ти пестицидов. Отмечается, что 10 из них в России не прошли государственную регистрацию, а также запрещены для применения.

«Концентрации хлорпирифоса, ацетамиприда, являющихся веществами 2 класса опасности, превышали в различных видах пищевой продукции более, чем в 2 раза», – заявили в Роспотребназоре.

В ноябре Роспотребнадзор выявил в лимонах из Турции «хлорпирифос». Концентрация опасных веществ в этих фруктах превышала предельный уровень. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека приняла решение приостановить ввоз в Россию данной пищевой продукции.

Экономика,Видео,Роспотребнадзор,
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