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1 час назад

WP: вопрос «Северного потока — 2» стал «головной болью» канцлера Германии Шольца

Обозреватель американского издания The Washington Post Энтони Файола в своей статье рассказал о непростой дилемме канцлера Германии Олафа Шольца из-за газопровода «Северный поток — 2».

СМИ: «Северный поток — 2» стал «головной болью» для Германии
Фото: ReutersReuters

«Прошло всего две недели с прихода Шольца к власти, а газопровод уже стал головной болью, в которой он не нуждался», — говорится в статье.

Как отмечается, вопрос о запуске трубопровода превратился «в одно из самых серьёзных испытаний для Берлина после отставки экс-канцлера Ангелы Меркель».

По словам автора публикации, Шольц находится под давлением со стороны европейских союзников, которые пытаются убедить его использовать «Северный поток — 2» как «дубинку» против России из-за ситуации на Украине.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» не является политическим вопросом.

16 декабря стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал политическим решение регулятора Германии отложить сертификацию «Северного потока — 2».

16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

Экономика,Олаф Шольц,Владимир Чижов,ЕС,
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