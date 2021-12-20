Сбер получил премию IBSi FinTech Innovation Awards за аналитику чеков

Сбер стал лауреатом престижной международной премии IBSi FinTech Innovation Awards в номинации «Самое инновационное аналитическое решение» (Most Innovative Analytics Deployment). Победу банку принёс проект «Аналитика чеков» — модель на основе искусственного интеллекта, которая определяет более 70 тысяч категорий, продуктов и брендов в чеках 71 млн. клиентов с точностью 85%.

Данная модель умеет сопоставлять похожие и идентичные продукты с близкими описаниями и верно распознаёт товары, даже несмотря на орфографические ошибки, сокращения, аббревиатуры, транслитерацию наименований и составные названия продуктов в чеках.

Применение алгоритма позволит реализовать новые интересные сервисы для наших клиентов, например, отслеживать собственный углеродный след, получать повышенный кешбэк на любимые бренды и бонусы за экопокупки.

Анализ обширного массива данных позволяет банку лучше понимать реальные потребности клиентов и повышать релевантность наших персонализированных предложений. В масштабе страны это даёт нам возможность отслеживать тенденции потребления тех или иных продуктов и трансформировать систему персональных рекомендаций. Мы рады, что жюри премии IBSi FinTech Innovation Awards отметило высокий уровень наших инноваций на фоне множества проектов из разных стран. Думаю, что вручение отечественной компании этой награды является значимым событием для всей индустрии, ведь это означает, что сегодня по качеству предиктивной аналитики Россия находится на лидирующих позициях в мире

Игорь Зарубинский

Директор дивизиона «Массовая персонализация» Сбербанка