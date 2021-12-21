Александра Вальд: Инвестора стоит защищать прежде всего от самого себя

В России растет число частных инвесторов — только за ноябрь на Мосбирже их стало больше на 937,6 тысяч, а общее число уже превышает 16 млн человек. Правда, результатами инвестирования удовлетворены не все: ожидания каждого пятого начинающего инвестора не оправдываются. В том числе это связано с отсутствием инвестиционной стратегии, завышенными ожиданиями, а нередко и недостатком знаний. Можно ли научиться инвестировать самостоятельно, как оценить уровень финграмотности розничных инвесторов в России, а главное, насколько они защищены? Об этом «Инвест-Форсайт» поговорил с Александрой Вальд, автором образовательного проекта Lifeandinvest, заместителем председателя экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при Центральном банке РФ и членом совета пользователей при СПБ бирже. На телеграм-канал проекта Lifeandinvest — «Грамотные инвестиции» — подписано более 17 тысяч пользователей, а в Instagram у проекта и вовсе уже более 64 тысяч подписчиков. Александра Вальд, автор образовательного проекта Lifeandinvest— Александра, расскажите, пожалуйста, как появился проект Lifeandinvest?— Проект Lifeandinvest вырос из потребностей людей. В 2020 году я зашла на несколько форумов, увидела, что люди не знают, что такое диверсификация активов, вкладывают все деньги в одну компанию, и начала писать образовательные посты. Решила писать очень простым языком, объясняя сложные вещи буквально на пальцах. И людям это очень понравилось. Сначала я писала в социальной сети для инвесторов «Пульс», затем читатели начали просить записать видео, сделать прямой эфир. Так появился блог LiveandInvest сначала в Telegram, а затем и в Instagram.— Проекту почти два года, как он вырос за это время?— Сегодня Lifeandinvest — это не просто канал в социальной сети, а целая команда: в ней уже 11 человек. И социальные сети — лишь одно из направлений. Lifeandinvest — это еще и образовательная школа, где мы обучаем инвестиционной грамотности на курсах разных форматов, начиная с самого базового «Привычка инвестировать» и «Инвестграмотность» до семинаров про налоги и ИИС. То есть часть курсов ориентирована на новичков, а часть подойдет продвинутым инвесторам.Также у нас есть внешние социальные проекты, в большинстве своем бесплатные. Например, мы участвуем в проектах Минфина по развитию финграмотности, в совместных проектах с Ассоциацией развития финансовой грамотности, в том числе для вузов. Есть и проекты с детскими домами — в середине декабре стартует серия семинаров по финансовой грамотности для детей 16–18 лет, которые готовятся к выпуску. Мы работаем с выпускниками детских домов и проводим бесплатное обучение финансово-инвестиционной грамотности. Это абсолютно бесплатные, социальные проекты. Очень хочу сделать проект финансовой грамотности для заключенных, помогать адаптировать их к жизни после тюрьмы, в том числе к финансовой сфере. Сейчас я общаюсь с несколькими фондами, которые занимаются этой темой.— Если коротко, то чему можно научиться в Lifeandinvest?— Что важно сказать: мы не учим трейдингу, тому, как зарабатывать на бирже здесь и сейчас. Как, кстати, и совсем базовым вещам, например как грамотно взять или погасить кредит, как вести бюджет. Я учу людей создавать максимально грамотные, комфортные именно для них инвестиционные портфели, которые они будут пополнять следующие 20–30 лет и получать доход на пенсию. Это самое основное, с чего мы начинаем любой курс: с создания дохода на пенсии.Например, к нам часто приходят учиться люди 30–40 лет, которые зарабатывают 50, 100, 150 тысяч рублей в месяц. И когда им напоминаешь, что однажды их зарплата превратиться в 20 тысяч рублей, они задаются вопросом, на что им предстоит жить, их жизнь меняется. Человеку сложно представить, что произойдет на горизонте в 20 лет. Но в современном мире планирование очень важно! У многих наших учеников после начала инвестирования доход с основного места работы вырос в два раза. Потому что они поставили четкие цели, поняли, сколько нужно откладывать денег для их достижения, начали действовать.Стереотипы… финрынка— Аудитория проекта уже более 100 тысяч человек, почему людям он «зашел», понравился?— Думаю, они почувствовали, что мне можно доверять: я человек с финансовым образованием, окончила Высшую школу экономики, у меня степень экономики МВА, училась на курсах в Гарварде. На тот же момент связанная с образованием индустрия была представлена либо очень образованными академическими экспертами, которых было непросто понять начинающему инвестору, либо людьми с опытом инвестиций в две недели и допускающими тысячу и одну ошибку. Кроме того, к сожалению, обучение инвестированию — это сфера, удобная для мошенничества, «инфоцыган». Ведь если твое предсказание, ставка на рынок не сработала, всегда можно сказать, что это не я плохой аналитик, просто рынок такой. Этим многие пользуются.— А у кого проект вызывает наибольший интерес? — Мы работаем над тем, чтобы развивать финансово-инвестиционную грамотность для разных групп населения. Аудитория у нашего проекта очень разная: это и люди, которые только вчера вышли на рынок, которые не всегда знают, что такое акции и облигации. А есть те, у кого за плечами много лет опыта инвестиций. И все они абсолютно разных возрастов. Например, недавно мы запустили проект «Инвестиции для моей мамы», ориентированный на инвесторов 50+. И выиграли с ним премию Woman Who Matters. Нашей самой старшей ученице 82 года, она прекрасно училась, сделала портфель из облигации.— А ведь существует стереотип, что людям старшего возраста сложно разобраться в чем-то новом…— В финансовой индустрии вообще много эйджизма: если посмотреть рекламу брокерских услуг, в ней всегда будут молодые мужчины, которые покупают акции Tesla. Даже реклама не ориентирована на людей в возрасте. Между тем это люди, у которых есть деньги, которые в прошлом были инженерами, строителями; просто им никто не пытается помочь разобраться. Но, по нашему опыту, самый сложный этап для них — это скачать приложение, оформить таблицу, то есть чисто технические навыки. И им нужно помочь адаптироваться к новому миру.— Какие еще стереотипы есть на рынке?— Стереотипов в России вокруг финансового мира очень много, и я пытаюсь с ними бороться. Например, что инвестиции — это только для богатых, для молодых, для успешных, что людям с небольшим капиталом не надо инвестировать. Это не так. Инвестиции доступны каждому, инвестировать можно даже 100 рублей. Если вы будете инвестировать хотя бы 100 рублей, то через несколько лет это все равно больше, чем ноль. И этого может хватить, чтобы сделать ремонт, купить без кредита смартфон, поехать в отпуск.— Насколько доступно обучение?— Моя принципиальная позиция — максимально доступное обучение. Сейчас 4-недельное обучение с кураторами, включая пять уроков в прямом эфире со мной, безлимитную обратную связь, проверки портфеля, стоит 10 тысяч рублей. Но на обучение мы можем брать только 120 человек. Всего за время работы мы выпустили более 10 тысяч человек, в том числе в рамках платных и бесплатных проектов. Больше взять сложно — все упирается в то, что в рамках обучения предусмотрена круглосуточная связь с кураторами; найти реально хороших экспертов, которые будут готовы работать в том числе с бесплатными проектами, объяснять пожилым людям на курсе «Инвестиции для моей мамы», где находится нужная ссылка, очень непросто. Должны сойтись финансовые значения и эмпатия, желание менять мир к лучшему. Таких людей мало.Инвестор под защитой — Насколько в тонкостях инвестирования сложно разобраться самостоятельно?— Разобраться возможно, тем более что в открытом доступе есть много информации. Например, для начинающих инвесторов есть обучающие курсы Московской биржи «Путь инвестора», есть портал Центробанка «Финансовая культура», где рассказывается про инвестиции. Можно найти достаточное количество достоверных источников и базу, основу инвестирования изучить.Если задаться целью и прочитать мой Instagram с первого поста, можно получить даже больше информации, чем за курс в вузе, серьезно. Но есть такой фактор, как время. Когда в 2014 году я начала инвестировать, курсов по инвестициям не было, даже книг по инвестициям на русском языке было практически не найти. Путь к полноценному пониманию собственной инвестиционной стратегии занял четыре года, а сейчас я могла бы пройти обучение за четыре недели и составить базовый портфель. То есть все можно узнать самому, но придется потратить немало времени, в том числе — разбираясь, какая информация качественная, а какая нет.— Начать инвестировать стало проще? Новички справляются?— Когда я училась в Высшей школе экономики, на предмете «Финансовый менеджмент» мы рассчитывали справедливую стоимость акций, дюрацию облигаций, и было ощущение, что люди, которые покупают акции, — это почти боги, что это явно не для простого человека. А потом в США я купила несколько книг по инвестициям, буквально в аэропорту, и увидела в них фразы «Инвестиции доступны каждому», «Инвестиции — это способ создать капитал для среднего класса». Был разрыв шаблона.Я открыла первый брокерский счет в 2014 году, и это было очень сложно. Это сейчас есть приложения брокеров, удобные и понятные, через которые можно купить акции. А тогда требовалось установить на компьютер терминал, это был QUIK, на Macbook-е это было тоже сделать непросто. Сейчас же человек открывает счет, получает четко прописанный договор, где указаны все комиссии, есть техническая поддержка от брокера, есть КИДы (ключевые информационные документы) по каждому финансовому продукту.— Защищенность розничного инвестора как можно оценить?— Мне кажется, сейчас инвестора стоит защищать прежде всего от самого себя и своей неграмотности. На мой взгляд, финансовый рынок в России, финансовые институты в некоторых моментах развиты даже лучше, чем в США. Да, не во всем, но с точки зрения инфраструктуры и ее доступности мы номер один.Зачастую уровень обслуживания у банков и брокеров там сравним со Сбербанком образца 2007 года, понятия удаленного открытия счета нет в принципе, за исключением нескольких брокеров и банков, как и удаленного выпуска карты с доставкой на дом.Что касается вопроса защиты инвесторов, им сильно озабочен Центральный банк: регулятор заинтересован, чтобы люди на рынке не потеряли деньги, чтобы они инвестировали их максимально грамотно и консервативно. Поэтому сказать, что инвестор у нас не защищен, я не могу.Конечно, хочется изменений в законодательстве для улучшения инфраструктуры, в том числе я этим занимаюсь. Например, чтобы брокер стал налоговым агентом по вопросу дивидендов от иностранных акций, чтобы было страхование брокерских счетов. Но в целом регулирование у нас достаточно хорошее.Беседовала Ольга БлиноваПодписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»