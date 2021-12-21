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1 час назад

Сбербанк не заинтересован в покупке розничного бизнеса Citi

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сбербанк не интересуется покупкой розничного бизнеса финансовая корпорация Citi, сообщил в ходе пресс-конференции зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Мы не заинтересованы в покупке розничного бизнеса Citi", - сказал он.

В апреле 2021 года стало известно, что финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию.

Позднее газета РБК писала, что в розничном бизнесе Ситибанка заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф банк. Об этом изданию сообщили главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский и председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

Экономика,Владимир Верхошинский,Кирилл Царев,Тинькофф банк,Ситибанк,Альфа-банк,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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