Кремль прокомментировал остановку транзита газа в Германию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с остановкой физического потока газа по «Ямал–Европе» в Германию «абсолютно коммерческой». Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли связь между прекращением поставок газа в ФРГ по этому трубопроводу и заполнением «Северного потока-2». Его слова приводит ТАСС.

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«Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», – сказал он.

Ранее сообщалось, что физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» в Германию был остановлен по причине отказа «Газпрома» бронировать 20 декабря мощности прокачки на вторник, 21 декабря. Компания начала снижать объем бронирования транзита газа по «Ямал- Европе» с прошлой пятницы - на аукционе «на день вперед» «Газпром» тогда также решил не бронировать мощности, однако на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. После этого мощности прокачки сократились до 5,2 млн куб. м в субботу, до 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.

20 декабря «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе. Компания заказала только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по «Ямал–Европе». «Оператор ГТС Украины» в понедельник предлагал на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год.