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1 час назад

Глава МИД ФРГ снова заговорила о судьбе «Северного потока-2»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что любая военная эскалация на российско-украинской границе может повлиять на судьбу газопровода «Северный поток-2». Как передает ТАСС, об этом Бербок сообщила в интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit.

Глава МИД ФРГ снова заговорила о судьбе «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

«Предыдущее правительство [ФРГ] уже согласилось с американским правительством, что при очередной эскалации со стороны России по отношению к Украине встанет вопрос, может ли «Северный поток - 2» быть принят в эксплуатацию. Это остается актуальным», – заявила она.

Важно, чтобы энергия не использовалась в качестве оружия для дестабилизации Европы, добавила Бербок.

13 декабря Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» не отвечает энергетическим правилам Евросоюза, в этой связи ввод его в эксплуатацию становится невозможным.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн сообщил, что регулятор вряд ли завершит процедуру сертификации «Северного потока-2» в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой «дочки» по рекомендации агентства. Однако на сроки влияет то, когда от компании поступят необходимые документы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что BNA занимается вопросом сертификации газопровода «совершенно без политики». Он подчеркнул, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, реализация которого продвинулась вперед настолько, что «сейчас трубопровод уже лежит».

17 декабря Nord Stream 2 AG начал заполнять газом вторую нитку «Северного потока-2».

21 декабря глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина разработала план дальнейших действий, цель которых – помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, Украина прилагает «максимум усилий», чтобы добиться отказа европейских стран от газопровода.

Экономика,Анналена Бербок,Йохен Хоманн,Олаф Шольц,Юрий Витренко,Нафтогаз,МИД,ЕС,
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