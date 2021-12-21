США лишат Россию смартфонов в случае "вторжения" на Украину

США планируют ввести «жесткие» экспортные ограничения против России в случае ее «вторжения» на Украину, в том числе ограничить импорт американских смартфонов и автозапчастей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в администрации президента США.

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По его данным, эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в США и станут «беспрецедентными» для России.

«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», — сказал он.

Отмечается, что эти ограничения станут дополнением к экономическим санкциям, которые власти США рассматривают в случае обострения ситуации на Украине. Они могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость, подчеркнул источник.