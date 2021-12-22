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1 час назад

Аналитик рассказал, как изменится курс доллара после Нового года

Вне зависимости от сезона на рубль оказывают влияние геополитические факторы, действия трейдеров и решения регуляторов, а также геополитика. В связи со всем этим роста курса отечественной валюты ждать не стоит. Об этом агентству ПРАЙМ заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Как изменится курс доллара после Нового года
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Как полагает Коган, отток средств из рублёвых активов возможен в любой момент. В первую очередь, на это будет влиять геополитика. Поэтому обострение риторики между Россией и Западом не ведёт к укреплению курса рубля. Давят на него и решения регуляторов. Отток начнётся, как только появятся данные, что ЕЦБ и ФРС начинают активнее работать по сокращению стимулирующих программ, считает аналитик.

Сейчас рубль держится в районе 73,5 единиц за доллар только благодаря экспортёрам, продающим валюту для уплаты налогов, и низкой волатильности валютного рынка в ожидании заседаний европейского и американского регуляторов, — сказал Коган.

Он полагает, что в начале 2022 года курс составит порядка 75 рублей за доллар и 85–86 рублей за евро.

Ранее руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин заявил, что в последнее время снижается интерес к покупке наличных долларов. По мнению эксперта, сказывается волатильность на рынках.

Экономика,Михаил Коган,ЕЦБ,ФРС,
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