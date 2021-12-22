Как изменится курс доллара после Нового года

Вне зависимости от сезона на рубль оказывают влияние геополитические факторы, действия трейдеров и решения регуляторов, а также геополитика. В связи со всем этим роста курса отечественной валюты ждать не стоит. Об этом агентству ПРАЙМ заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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Как полагает Коган, отток средств из рублёвых активов возможен в любой момент. В первую очередь, на это будет влиять геополитика. Поэтому обострение риторики между Россией и Западом не ведёт к укреплению курса рубля. Давят на него и решения регуляторов. Отток начнётся, как только появятся данные, что ЕЦБ и ФРС начинают активнее работать по сокращению стимулирующих программ, считает аналитик.

Сейчас рубль держится в районе 73,5 единиц за доллар только благодаря экспортёрам, продающим валюту для уплаты налогов, и низкой волатильности валютного рынка в ожидании заседаний европейского и американского регуляторов, — сказал Коган.

Он полагает, что в начале 2022 года курс составит порядка 75 рублей за доллар и 85–86 рублей за евро.