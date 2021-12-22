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1 час назад

Захарова заявила о смене тактики Запада в отношении «Севпотока-2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны внешне признали, что не могут остановить реализацию проекта «Северный поток-2» и перешли к другого рода действиям. Как передает РИА Новости, об этом она сообщила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Захарова заявила о смене тактики Запада в отношении «Севпотока-2»
Фото: ТАССТАСС

«Вся эта провокативная деятельность в основе своей имеет дикую аллергию США и натовского сообщества, очень многих представителей НАТО, в отношении энергетического, выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам, проекта. Ну, не могут они смириться, не могут они принять», – заявила она.

Захарова отметила, что «агрессивная риторика и шантаж не принесли результата», и теперь Запад пытается оказать влияние на проект провокациями в Черном море.

«Провокативная активность натовцев в черноморском регионе демонстрирует истинность намерений», – добавила она.

Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что любая военная эскалация на российско-украинской границе может повлиять на судьбу газопровода «Северный поток-2». По ее словам, важно не допустить, чтобы энергия использовалась в качестве оружия для дестабилизации Европы.

«Нафтогаз» раскрыл коварный план Украины по «СП– 2»

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн ранее сообщил, что регулятор вряд ли завершит процедуру сертификации газопровода в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой «дочки» по рекомендации агентства, но на сроки влияет то, когда от компании поступят необходимые документы.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщил, что Соединенные Штаты продолжают обсуждать с властями Германии ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2» в свете напряженности вокруг Украины. По его словам, власти рассматривают газопровод как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества.

Экономика,Карен Донфрид,Анналена Бербок,Йохен Хоманн,Мария Захарова,Нафтогаз,НАТО,МИД,
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