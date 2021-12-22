Захарова заявила о смене тактики Запада в отношении «Севпотока-2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны внешне признали, что не могут остановить реализацию проекта «Северный поток-2» и перешли к другого рода действиям. Как передает РИА Новости, об этом она сообщила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

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«Вся эта провокативная деятельность в основе своей имеет дикую аллергию США и натовского сообщества, очень многих представителей НАТО, в отношении энергетического, выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам, проекта. Ну, не могут они смириться, не могут они принять», – заявила она.

Захарова отметила, что «агрессивная риторика и шантаж не принесли результата», и теперь Запад пытается оказать влияние на проект провокациями в Черном море.

«Провокативная активность натовцев в черноморском регионе демонстрирует истинность намерений», – добавила она.

Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что любая военная эскалация на российско-украинской границе может повлиять на судьбу газопровода «Северный поток-2». По ее словам, важно не допустить, чтобы энергия использовалась в качестве оружия для дестабилизации Европы.

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн ранее сообщил, что регулятор вряд ли завершит процедуру сертификации газопровода в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой «дочки» по рекомендации агентства, но на сроки влияет то, когда от компании поступят необходимые документы.