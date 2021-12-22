В Кремле раскрыли планы по «Северному потоку — 2»

Россия ожидает, что газопровод «Северный поток — 2» будет сертифицирован сразу после завершения проверки немецкого регулятора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что не стоит усматривать политической подоплёки в этой процедуре. Сейчас германский регулятор проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

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Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован. Мы на это надеемся, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в настоящий момент идёт сертификация газопровода со стороны Германии и страна рассматривает данный проект исключительно как коммерческий. По словам Пескова, после этого проект ещё должен будет пройти согласование Европейской комиссии и получить заключение от профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа.