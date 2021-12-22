В Кремле раскрыли планы по «Северному потоку — 2»

Россия ожидает, что газопровод «Северный поток — 2» будет сертифицирован сразу после завершения проверки немецкого регулятора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что не стоит усматривать политической подоплёки в этой процедуре. Сейчас германский регулятор проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.
Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован. Мы на это надеемся, — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что в настоящий момент идёт сертификация газопровода со стороны Германии и страна рассматривает данный проект исключительно как коммерческий. По словам Пескова, после этого проект ещё должен будет пройти согласование Европейской комиссии и получить заключение от профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт не исключила приостановку проекта «Северный поток — 2» в случае обострения конфликта на Украине. Она выступила за введение персональных санкций против высшего руководства России. По мнению главы Минобороны ФРГ, «ответственные за агрессию лица» должны прочувствовать на себе последствия обострения конфликта.