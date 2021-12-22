Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
9 минут назад

Песков: РФ надеется на сертификацию «Северного потока — 2» после проверки

Россия ожидает, что газопровод «Северный поток — 2» будет сертифицирован сразу после завершения проверки немецкого регулятора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что не стоит усматривать политической подоплёки в этой процедуре. Сейчас германский регулятор проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

В Кремле раскрыли планы по «Северному потоку — 2»
Фото: ТАССТАСС

Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован. Мы на это надеемся, — сказал представитель Кремля.

Россия ответила на обещание Польши остановить «Северный поток-2»

Он отметил, что в настоящий момент идёт сертификация газопровода со стороны Германии и страна рассматривает данный проект исключительно как коммерческий. По словам Пескова, после этого проект ещё должен будет пройти согласование Европейской комиссии и получить заключение от профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт не исключила приостановку проекта «Северный поток — 2» в случае обострения конфликта на Украине. Она выступила за введение персональных санкций против высшего руководства России. По мнению главы Минобороны ФРГ, «ответственные за агрессию лица» должны прочувствовать на себе последствия обострения конфликта.

Экономика,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители